Главная Теннис Новости

Даяна Ястремская — Беатрис Хаддад-Майя, результат матча 2 февраля 2026, счет 2:0, 1 круг WTA 500 Абу Даби

Ястремская вышла во второй круг «пятисотника» в Абу-Даби, где сыграет с Александровой
43-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В первом круге она одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии (68-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:5.

Абу-Даби. 1-й круг
02 февраля 2026, понедельник. 14:55 МСК
Даяна Ястремская
43
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Беатрис Хаддад-Майя
68
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Ястремская выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Хаддад-Майи два эйса, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге «пятисотника» в Абу-Даби Ястремская встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

Календарь турнира в Абу-Даби
Сетка турнира в Абу-Даби
