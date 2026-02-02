Ястремская вышла во второй круг «пятисотника» в Абу-Даби, где сыграет с Александровой
43-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В первом круге она одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии (68-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:5.
Абу-Даби. 1-й круг
02 февраля 2026, понедельник. 14:55 МСК
43
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
68
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Ястремская выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Хаддад-Майи два эйса, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге «пятисотника» в Абу-Даби Ястремская встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой.
