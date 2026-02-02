Карлос Алькарас снялся с турнира ATP-500 в Роттердаме
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не примет участия в турнире ATP-500, который начнётся в Роттердаме (Нидерланды) 9 февраля. Об этом сообщил официальный аккаунт турнира в соцсети.
Сообщается, что причиной снятия теннисиста с турнира является недостаток времени на восстановление после победы Алькараса на Australian Open — 2026, где в финале испанец обыграл соперника из Сербии Новака Джоковича.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Алькарас выиграл «пятисотник» в Роттердаме в 2025 году. В финале он обыграл нынешнюю восьмую ракетку мира австралийского теннисиста Алекса де Минора.
Алькарас является семикратным победителем турниров «Большого шлема».
Роттердам. Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 17:45 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|2
8
Алекс де Минор
А. де Минор
