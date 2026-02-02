Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас снялся с турнира ATP-500 в Роттердаме

Карлос Алькарас снялся с турнира ATP-500 в Роттердаме
Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не примет участия в турнире ATP-500, который начнётся в Роттердаме (Нидерланды) 9 февраля. Об этом сообщил официальный аккаунт турнира в соцсети.

Сообщается, что причиной снятия теннисиста с турнира является недостаток времени на восстановление после победы Алькараса на Australian Open — 2026, где в финале испанец обыграл соперника из Сербии Новака Джоковича.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Алькарас выиграл «пятисотник» в Роттердаме в 2025 году. В финале он обыграл нынешнюю восьмую ракетку мира австралийского теннисиста Алекса де Минора.

Алькарас является семикратным победителем турниров «Большого шлема».

Роттердам. Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 17:45 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 2
         
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Материалы по теме
Алькарас улетел и от Синнера, Рыбакина метит на 2-е место: рейтинговые расклады после AO
Алькарас улетел и от Синнера, Рыбакина метит на 2-е место: рейтинговые расклады после AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android