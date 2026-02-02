Скидки
Главная Теннис Новости

Тони Надаль назвал возможную причину многочисленных побед Алькараса над соперниками

Тони Надаль назвал возможную причину многочисленных побед Алькараса над соперниками
Известный испанский тренер Тони Надаль, дядя и бывший наставник 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, заявил, что в дополнение к физическим качествам первой ракетки мира Карлосу Алькарасу фактором его большого количества побед выступает более низкий уровень его соперников.

«Алькарас обладает особыми физическими кондициями. У него потрясающие технические качества, на вершине всего этого ему особенно везёт в противостоянии с соперниками, которые ниже его по уровню. И я говорю это не потому, что я дядя Рафаэля Надаля – вовсе нет. Я пытаюсь быть честным, но это очевидно.

Раньше, когда ты выходил и играл против Хуан-Мартина дель Потро, Энди Маррея, Стэна Вавринки, знал, что придётся «выживать», матч будет тяжёлым. Если у них был хороший день, они могли тебя обыграть», — цитирует Надаля AS.

