Алькарас назвал причину снятия с «пятисотника» в Роттердаме

Первая ракетка мира и победитель семи турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас подтвердил, что причиной его снятия с турнира ATP-500 в Роттердаме стала необходимость восстановиться после большого количества матчей в Австралии за минувший месяц.
Алькарас в финале Australian Open — 2026 обыграл серба Новака Джоковича.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
«Посоветовавшись с командой, я принял непростое решение о снятии с турнира ABN AMRO Open. Мне нужно время для восстановления после долгой австралийской серии. Печально, что не могу вернуться после выигрыша титула в прошлом году. Я хорошо провёл время в Роттердаме год назад и надеюсь вернуться ещё раз. Желаю болельщикам и организаторам фантастической недели», — приводит слова Алькараса спортивный журналист Михал Самульски у себя на странице в соцсети.
«Пятисотник» в Роттердаме начнётся 9 февраля.
- 2 февраля 2026
-
19:59
-
19:21
-
18:56
-
17:49
-
17:28
-
16:41
-
14:50
-
14:41
-
14:29
-
13:52
-
13:21
-
13:05
-
12:57
-
12:24
-
12:18
-
11:59
-
11:43
-
11:37
-
10:41
-
10:39
-
10:28
-
09:14
-
08:54
-
04:54
-
04:39
-
03:08
-
01:01
-
00:38
-
00:25
-
00:25
- 1 февраля 2026
-
23:49
-
23:39
-
23:32
-
23:22
-
23:18