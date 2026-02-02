Алькарас назвал причину снятия с «пятисотника» в Роттердаме

Первая ракетка мира и победитель семи турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас подтвердил, что причиной его снятия с турнира ATP-500 в Роттердаме стала необходимость восстановиться после большого количества матчей в Австралии за минувший месяц.

Алькарас в финале Australian Open — 2026 обыграл серба Новака Джоковича.

«Посоветовавшись с командой, я принял непростое решение о снятии с турнира ABN AMRO Open. Мне нужно время для восстановления после долгой австралийской серии. Печально, что не могу вернуться после выигрыша титула в прошлом году. Я хорошо провёл время в Роттердаме год назад и надеюсь вернуться ещё раз. Желаю болельщикам и организаторам фантастической недели», — приводит слова Алькараса спортивный журналист Михал Самульски у себя на странице в соцсети.

«Пятисотник» в Роттердаме начнётся 9 февраля.