Алькарас назвал причину снятия с «пятисотника» в Роттердаме

Алькарас назвал причину снятия с «пятисотника» в Роттердаме
Первая ракетка мира и победитель семи турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас подтвердил, что причиной его снятия с турнира ATP-500 в Роттердаме стала необходимость восстановиться после большого количества матчей в Австралии за минувший месяц.

Алькарас в финале Australian Open — 2026 обыграл серба Новака Джоковича.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Посоветовавшись с командой, я принял непростое решение о снятии с турнира ABN AMRO Open. Мне нужно время для восстановления после долгой австралийской серии. Печально, что не могу вернуться после выигрыша титула в прошлом году. Я хорошо провёл время в Роттердаме год назад и надеюсь вернуться ещё раз. Желаю болельщикам и организаторам фантастической недели», — приводит слова Алькараса спортивный журналист Михал Самульски у себя на странице в соцсети.

«Пятисотник» в Роттердаме начнётся 9 февраля.

