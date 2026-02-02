Скидки
Теннис

Оксана Селехметьева уступила Елене Остапенко в первом круге турнира WTA-500 в Абу-Даби

76-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева уступила сопернице из Латвии Елене Остапенко, занимающей в рейтинге WTA 24-ю строчку, в первом круге турнира WTA-500 в Абу-Даби. Встреча теннисисток продлилась 2 часа 43 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 2:6.

Абу-Даби. 1-й круг
02 февраля 2026, понедельник. 16:55 МСК
Оксана Селехметьева
76
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 4 2
5 		7 7 6
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

По ходу матча Селехметьева подала навылет два раза, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. Остапенко сделала три эйса, допустила восемь двойных ошибок и сумела реализовать семь брейк-пойнтов из 17.

В следующем круге Остапенко сыграет с представительницей Чехии Сарой Бейлек (101-я ракетка мира).

Сетка турнира WTA-500 в Абу-Даби
Новости. Теннис
