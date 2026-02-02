Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану уверенно обыграла бельгийку Миннен на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке

Эмма Радукану уверенно обыграла бельгийку Миннен на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке
Комментарии

30-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану одержала уверенную победу над соперницей из Бельгии Гретье Миннен, занимающей в рейтинге WTA 125-е место, в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Встреча спортсменок продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:4 в пользу Радукану.

Клуж-Напока. 1-й круг
02 февраля 2026, понедельник. 19:05 МСК
Эмма Радукану
30
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		4
         
Гретье Миннен
125
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен

По ходу матча Радукану подала навылет три раза, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Миннен выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Радукану сыграет с представительницей Словении Каей Юван (97-я ракетка мира).

Сетка турнира WTA-250 в Клуж-Напоке
Материалы по теме
Алькарас улетел и от Синнера, Рыбакина метит на 2-е место: рейтинговые расклады после AO
Алькарас улетел и от Синнера, Рыбакина метит на 2-е место: рейтинговые расклады после AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android