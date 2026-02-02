Эмма Радукану уверенно обыграла бельгийку Миннен на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке

30-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану одержала уверенную победу над соперницей из Бельгии Гретье Миннен, занимающей в рейтинге WTA 125-е место, в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Встреча спортсменок продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:4 в пользу Радукану.

По ходу матча Радукану подала навылет три раза, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Миннен выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Радукану сыграет с представительницей Словении Каей Юван (97-я ракетка мира).