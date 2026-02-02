Блинкова уступила 108-й ракетке мира в первом круге турнира WTA-250 в Остраве

75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова проиграла сопернице из Чехии Николе Бартуньковой, занимающей в рейтинге WTA 108-ю строчку, в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Остраве (Чехия). Встреча спортсменок продлилась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Бартуньковой.

По ходу матча Бартунькова подала навылет пять раз, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. Блинкова выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

Бартунькова далее сыграет с француженкой Фионой Ферро (281-я ракетка мира).