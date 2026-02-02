Рахимова проиграла Кырсте в первом круге турнира WTA-250 в Клуж-Напоке

Узбекистанская, а ранее российская теннисистка Камилла Рахимова (93-я ракетка мира) проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте, занимающей в рейтинге WTA 36-ю строчку, в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Встреча спортсменок продлилась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 4:6, 4:6.

По ходу матча Рахимова выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. Кырстя подала навылет 12 раз, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из 11.

Далее Кырстя сыграет со словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек (153-я ракетка мира).