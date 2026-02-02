Эала уверенно обыграла Сёнмез в первом круге «пятисотника» в Абу-Даби

Филиппинская теннисистка, 45-я ракетка мира Александра Эала обыграла представительницу Турции Зейнеп Сёнмез, занимающую в рейтинге WTA 79-е место, в матче первого круга турнира категории WTA-500 в Абу-Даби. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Эалы.

По ходу матча Эала подала навылет два раза, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. Сёнмез не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из шести.

Эала в следующем круге сыграет с белорусской теннисисткой Александрой Саснович (109-я ракетка мира).