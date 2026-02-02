Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эала уверенно обыграла Сёнмез в первом круге «пятисотника» в Абу-Даби

Эала уверенно обыграла Сёнмез в первом круге «пятисотника» в Абу-Даби
Комментарии

Филиппинская теннисистка, 45-я ракетка мира Александра Эала обыграла представительницу Турции Зейнеп Сёнмез, занимающую в рейтинге WTA 79-е место, в матче первого круга турнира категории WTA-500 в Абу-Даби. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Эалы.

Абу-Даби. 1-й круг
02 февраля 2026, понедельник. 19:55 МСК
Александра Эала
45
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Зейнеп Сёнмез
79
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез

По ходу матча Эала подала навылет два раза, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. Сёнмез не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из шести.

Эала в следующем круге сыграет с белорусской теннисисткой Александрой Саснович (109-я ракетка мира).

Сетка турнира WTA-500 в Абу-Даби
Материалы по теме
Алькарас улетел и от Синнера, Рыбакина метит на 2-е место: рейтинговые расклады после AO
Алькарас улетел и от Синнера, Рыбакина метит на 2-е место: рейтинговые расклады после AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android