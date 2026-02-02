Скидки
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Абу-Даби, 2026 год: результаты матчей 2 февраля

Сегодня, 2 февраля, продолжился турнир категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня турнира.

Теннис. Турнир WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). первый круг. Результаты матчей 2 февраля:

  • Эшлин Крюгер (США) – Сара Бейлек (Чехия) – 3:6, 0:6;
  • Сонай Картал (Великобритания) – Кристина Букша (Испания) – 6:3, 7:6 (10:8);
  • Паула Бадоса (Испания) — Александра Саснович (Беларусь) – 4:6, 6:3, 1:6;
  • Дарья Касаткина (Австралия) – Симона Вальтерт (Швейцария) – 6:7 (5:7), 6:3, 4:6;
  • Джаниче Чен (Индонезия) – Майя Джойнт (Австралия) – 7:6 (8:6), 3:6, 6:3;
  • Даяна Ястремская (Украина) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – 6:2, 7:5;
  • Оксана Селехметьева (Россия) – Елена Остапенко (Латвия) – 7:5, 6:7 (4:7), 2:6;
  • Александра Эала (Филиппины) – Зейнеп Сёнмез (Турция) – 6:4, 6:3.
Сетка турнира WTA-500 в Абу-Даби
