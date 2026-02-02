Турнир WTA-500 в Абу-Даби, 2026 год: результаты матчей 2 февраля

Сегодня, 2 февраля, продолжился турнир категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня турнира.

Теннис. Турнир WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). первый круг. Результаты матчей 2 февраля: