На Australian Open — 2026 был побит прошлогодний рекорд посещаемости

На минувшем турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026, который начался 12 января и завершился 1 февраля, был побит рекорд посещаемости, установленный в 2025 году. Об этом сообщает журналист Михаль Самульски.

Согласно опубликованным данным, в 2026 году матчи основной сетки посетили 1 млн 150 тыс. 44 человека, что превышает показатели за 2025 год (1 102 303 человека).

Всего турнир собрал в этом году 1 млн 368 тыс. 43 человека. Годом ранее на него пришли 1 218 831 зритель.

В мужском одиночном разряде турнир выиграл испанец Карлос Алькарас.

В соревновании среди женщин сильнее всех оказалась представительница Казахстана Елена Рыбакина.