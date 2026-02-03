Скидки
На Australian Open — 2026 был побит прошлогодний рекорд посещаемости

На Australian Open — 2026 был побит прошлогодний рекорд посещаемости
На минувшем турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026, который начался 12 января и завершился 1 февраля, был побит рекорд посещаемости, установленный в 2025 году. Об этом сообщает журналист Михаль Самульски.

Согласно опубликованным данным, в 2026 году матчи основной сетки посетили 1 млн 150 тыс. 44 человека, что превышает показатели за 2025 год (1 102 303 человека).

Всего турнир собрал в этом году 1 млн 368 тыс. 43 человека. Годом ранее на него пришли 1 218 831 зритель.

В мужском одиночном разряде турнир выиграл испанец Карлос Алькарас.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В соревновании среди женщин сильнее всех оказалась представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
