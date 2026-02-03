Турнир WTA-500 в Абу-Даби, 2026 год: расписание матчей на 3 февраля

Сегодня, 3 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) продолжается розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). 2-й круг. Расписание на 3 февраля (время — мск):

12:00. Людмила Самсонова (Россия) — Джаниче Чен (Индонезия).

13:30. Маккартни Кесслер (США) — Лейла Фернандес (Канада).

16:00. Хейли Баптист (США) — Эмма Наварро (США).

17:30. Клара Таусон (Дания) — Симона Вальтерт (Швейцария).

Турнир в Абу-Даби проходит с 1 по 7 февраля. Действующей победительницей соревнований является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.