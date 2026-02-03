Скидки
Елена Рыбакина и Александр Зверев — лидеры Australian Open — 2026 по количеству эйсов

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и четвёртый номер рейтинга представитель Германии Александр Зверев стали лучшими по количеству подач навылет на Открытом чемпионате Австралии — 2026.

Топ-5 теннисисток по количеству эйсов на Australian Open — 2026:

1. Елена Рыбакина (Казахстан) — 47.
2. Арина Соболенко (Беларусь) — 27.
3. Ван Синьюй (Китай) — 27.
4. Линда Носкова (Чехия) — 24.
5. Алисия Паркс (США) — 23.

Топ-5 теннисистов по количеству эйсов на Australian Open — 2026:

1. Александр Зверев (Германия) — 97.
2. Янник Синнер (Италия) — 91.
3. Тейлор Фриц (США) — 79.
4. Бен Шелтон (США) — 71.
5. Райлли Опелка (США) — 60.

