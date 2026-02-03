Елена Рыбакина и Александр Зверев — лидеры Australian Open — 2026 по количеству эйсов

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и четвёртый номер рейтинга представитель Германии Александр Зверев стали лучшими по количеству подач навылет на Открытом чемпионате Австралии — 2026.

Топ-5 теннисисток по количеству эйсов на Australian Open — 2026:

1. Елена Рыбакина (Казахстан) — 47.

2. Арина Соболенко (Беларусь) — 27.

3. Ван Синьюй (Китай) — 27.

4. Линда Носкова (Чехия) — 24.

5. Алисия Паркс (США) — 23.

Топ-5 теннисистов по количеству эйсов на Australian Open — 2026:

1. Александр Зверев (Германия) — 97.

2. Янник Синнер (Италия) — 91.

3. Тейлор Фриц (США) — 79.

4. Бен Шелтон (США) — 71.

5. Райлли Опелка (США) — 60.