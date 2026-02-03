«В номер вернулся и даже не ужинал». Алькарас — о бессонной ночи после финала AO-2026

Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, как провёл ночь после победы на Открытом чемпионате Австралии — 2026. В финале он одолел 24-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
— Сколько удалось поспать? И правда ли, что вы легли спать вместе с кубком?
— Трофей я оставил отцу и дяде, так как сейчас они лучше всех могут за ним присмотреть. Спал очень мало: после финала и всего турнира адреналин зашкаливал, уснуть было трудно. Хотелось бы устроить праздник, но времени не было. В номер я вернулся около половины третьего ночи, даже не ужинал. Заказал еду, посидели с братом и друзьями, поиграли в игру. Лёг спать примерно в половине пятого. В понедельник утром было много дел, так что толком не отдохнул. Хорошо, что впереди перелёт — там смогу выспаться, — приводит слова Алькараса Marca.
- 3 февраля 2026
-
10:13
-
10:00
-
09:52
-
09:52
-
09:33
-
00:05
- 2 февраля 2026
-
23:32
-
23:29
-
22:51
-
22:36
-
21:50
-
21:05
-
20:27
-
19:59
-
19:21
-
18:56
-
17:49
-
17:28
-
16:41
-
14:50
-
14:41
-
14:29
-
13:52
-
13:21
-
13:05
-
12:57
-
12:24
-
12:18
-
11:59
-
11:43
-
11:37
-
10:41
-
10:39
-
10:28
-
09:14