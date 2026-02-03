«В номер вернулся и даже не ужинал». Алькарас — о бессонной ночи после финала AO-2026

Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, как провёл ночь после победы на Открытом чемпионате Австралии — 2026. В финале он одолел 24-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

— Сколько удалось поспать? И правда ли, что вы легли спать вместе с кубком?

— Трофей я оставил отцу и дяде, так как сейчас они лучше всех могут за ним присмотреть. Спал очень мало: после финала и всего турнира адреналин зашкаливал, уснуть было трудно. Хотелось бы устроить праздник, но времени не было. В номер я вернулся около половины третьего ночи, даже не ужинал. Заказал еду, посидели с братом и друзьями, поиграли в игру. Лёг спать примерно в половине пятого. В понедельник утром было много дел, так что толком не отдохнул. Хорошо, что впереди перелёт — там смогу выспаться, — приводит слова Алькараса Marca.