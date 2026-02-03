Скидки
«В номер вернулся и даже не ужинал». Алькарас — о бессонной ночи после финала AO-2026

Карлос Алькарас
Комментарии

Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, как провёл ночь после победы на Открытом чемпионате Австралии — 2026. В финале он одолел 24-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Сколько удалось поспать? И правда ли, что вы легли спать вместе с кубком?
— Трофей я оставил отцу и дяде, так как сейчас они лучше всех могут за ним присмотреть. Спал очень мало: после финала и всего турнира адреналин зашкаливал, уснуть было трудно. Хотелось бы устроить праздник, но времени не было. В номер я вернулся около половины третьего ночи, даже не ужинал. Заказал еду, посидели с братом и друзьями, поиграли в игру. Лёг спать примерно в половине пятого. В понедельник утром было много дел, так что толком не отдохнул. Хорошо, что впереди перелёт — там смогу выспаться, — приводит слова Алькараса Marca.

