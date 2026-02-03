Скидки
Теннис

Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от турнира категории ATP-250 в Монпелье

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева отметила игроков, за которыми стоит последить на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция).

«Флавио Коболли и Феликс Оже-Альяссим рано выбыли на ТБШ, поэтому сыграют здесь перед Роттердамом. Интересно понаблюдать за формой Томаша Махача, порадовавшего игрой в Австралии. И обязательно на возвращение в тур Артюра Фиса!» — написала Вихлянцева на своей странице в социальных сетях.

В 2026 году турнир (39-й розыгрыш) запланирован на 2-8 февраля. Матчи пройдут на крытых хардовых кортах комплекса Sud de France Arena. Действующим чемпионом соревнований является Феликс Оже-Альяссим из Канады.

