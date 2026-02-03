Карлос Алькарас высказался о тех, кто сомневался в его успехе на Australian Open — 2026

Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о своих недоброжелателях. Он подчеркнул, что важно правильно относиться к критике, которую они высказывают. В финале Открытого чемпионата Австралии — 2026 он одолел 24-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Часть поклонников не верили в успех испанца.

— После финала вы вспомнили тех, кто сомневался в вашем успехе в Австралии. Насколько ощущали давление из-за ожиданий?

— Когда я ехал на турнир, то вообще о таких людях не думал. Но, конечно, видел комментарии и оценки. В конечном счёте нормально, что есть критика и похвала. Главное — правильно к этому относиться. Уже после победы я вспомнил тех, кто говорил, что у меня не получится, что будет тяжело, что не покажу хороший теннис, а кто-то даже ждал моего раннего поражения. Подумал об этом, но не для того, чтобы кому-то что-то доказать. Я сделал это для себя, — приводит слова Алькараса Marca.