Карлос Алькарас высказался о тех, кто сомневался в его успехе на Australian Open — 2026

Карлос Алькарас
Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о своих недоброжелателях. Он подчеркнул, что важно правильно относиться к критике, которую они высказывают. В финале Открытого чемпионата Австралии — 2026 он одолел 24-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Часть поклонников не верили в успех испанца.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— После финала вы вспомнили тех, кто сомневался в вашем успехе в Австралии. Насколько ощущали давление из-за ожиданий?
— Когда я ехал на турнир, то вообще о таких людях не думал. Но, конечно, видел комментарии и оценки. В конечном счёте нормально, что есть критика и похвала. Главное — правильно к этому относиться. Уже после победы я вспомнил тех, кто говорил, что у меня не получится, что будет тяжело, что не покажу хороший теннис, а кто-то даже ждал моего раннего поражения. Подумал об этом, но не для того, чтобы кому-то что-то доказать. Я сделал это для себя, — приводит слова Алькараса Marca.

