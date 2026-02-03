Карлос Алькарас ответил, сможет ли он играть на уровне Новака Джоковича в свои 38 лет
Поделиться
Первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас высказался о том, сможет ли он соревноваться в возрасте 38 лет, как это делает 24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович. Ранее спортсмены провели очную встречу в финале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Испанец обыграл серба со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
— Новаку Джоковичу 38 лет. Видите себя на таком уровне в этом возрасте?
— Я об этом не думаю. Надеюсь, что смогу дойти до его возраста, бросая вызов новому поколению и играя финалы турниров «Большого шлема», — приводит слова Алькараса Marca.
Отметим, что Алькарас завершил Открытый чемпионат Австралии — 2026 с наибольшим количеством выполненных виннеров на турнире. На его счету их 284.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 3 февраля 2026
-
11:50
-
11:13
-
10:59
-
10:23
-
10:13
-
10:00
-
09:52
-
09:52
-
09:33
-
00:05
- 2 февраля 2026
-
23:32
-
23:29
-
22:51
-
22:36
-
21:50
-
21:05
-
20:27
-
19:59
-
19:21
-
18:56
-
17:49
-
17:28
-
16:41
-
14:50
-
14:41
-
14:29
-
13:52
-
13:21
-
13:05
-
12:57
-
12:24
-
12:18
-
11:59
-
11:43
-
11:37