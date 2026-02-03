Скидки
Карлос Алькарас ответил, сможет ли он играть на уровне Новака Джоковича в свои 38 лет

Новак Джокович и Карлос Алькарас
Комментарии

Первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас высказался о том, сможет ли он соревноваться в возрасте 38 лет, как это делает 24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович. Ранее спортсмены провели очную встречу в финале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Испанец обыграл серба со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Новаку Джоковичу 38 лет. Видите себя на таком уровне в этом возрасте?
— Я об этом не думаю. Надеюсь, что смогу дойти до его возраста, бросая вызов новому поколению и играя финалы турниров «Большого шлема», — приводит слова Алькараса Marca.

Отметим, что Алькарас завершил Открытый чемпионат Австралии — 2026 с наибольшим количеством выполненных виннеров на турнире. На его счету их 284.

