Карлос Алькарас ответил, сможет ли он играть на уровне Новака Джоковича в свои 38 лет

Первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас высказался о том, сможет ли он соревноваться в возрасте 38 лет, как это делает 24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович. Ранее спортсмены провели очную встречу в финале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Испанец обыграл серба со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

— Новаку Джоковичу 38 лет. Видите себя на таком уровне в этом возрасте?

— Я об этом не думаю. Надеюсь, что смогу дойти до его возраста, бросая вызов новому поколению и играя финалы турниров «Большого шлема», — приводит слова Алькараса Marca.

Отметим, что Алькарас завершил Открытый чемпионат Австралии — 2026 с наибольшим количеством выполненных виннеров на турнире. На его счету их 284.