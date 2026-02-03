Мпетчи Перрикар снялся с матча в Монпелье после того, как попал себе мячом в глаз

57-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар снялся с матча первого круга турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция) из-за того, что попал себе мячом в глаз. Его соперник 168-я ракетка мира Артюр Жа прошёл во второй круг турнира.

В конце первого сета при счёте 3:5 (0:40) Мпетчи Перрикар неудачно сыграл у сетки. Мяч отскочил от ракетки в глаз теннисиста. Джованни взял медицинский тайм-аут, после которого принял решение сняться.

В 2026 году турнир в Монпелье (39-й розыгрыш) проводится 2-8 февраля. Матчи пройдут на крытых хардовых кортах комплекса Sud de France Arena. Действующим чемпионом соревнований является Феликс Оже-Альяссим из Канады.