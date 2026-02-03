Мпетчи Перрикар снялся с матча в Монпелье после того, как попал себе мячом в глаз
57-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар снялся с матча первого круга турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция) из-за того, что попал себе мячом в глаз. Его соперник 168-я ракетка мира Артюр Жа прошёл во второй круг турнира.
Монпелье. 1-й круг
02 февраля 2026, понедельник. 21:45 МСК
168
Артюр Жа
А. Жа
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|
57
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
В конце первого сета при счёте 3:5 (0:40) Мпетчи Перрикар неудачно сыграл у сетки. Мяч отскочил от ракетки в глаз теннисиста. Джованни взял медицинский тайм-аут, после которого принял решение сняться.
В 2026 году турнир в Монпелье (39-й розыгрыш) проводится 2-8 февраля. Матчи пройдут на крытых хардовых кортах комплекса Sud de France Arena. Действующим чемпионом соревнований является Феликс Оже-Альяссим из Канады.
