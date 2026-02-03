Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Кубок Дэвиса и Итоговый я ещё не выигрывал». Карлос Алькарас — о целях на сезон-2026

«Кубок Дэвиса и Итоговый я ещё не выигрывал». Карлос Алькарас — о целях на сезон-2026
Карлос Алькарас
Комментарии

Первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас рассказал о своих целях на текущий сезон. Спортсмен считает, что сложно выбрать между «РГ», Итоговым чемпионатом АТР и Кубком Дэвиса в плане важности.

«Ролан Гаррос» всегда будет особенным. Но расставить эти турниры по значимости сложно. Я дважды выигрывал в Париже, но этого никогда не достаточно. Кубок Дэвиса и Итоговый турнир я ещё не выигрывал. Все три — важнейшие цели. Хочу добиваться нового, но не могу составить рейтинг того, чего хочу больше», — приводит слова Алькараса Marca.

Ранее Алькарас выиграл Открытый чемпионат Австралии — 2026, победив в финале Новака Джоковича.

Материалы по теме
Карлос Алькарас ответил, сможет ли он играть на уровне Новака Джоковича в свои 38 лет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android