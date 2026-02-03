«Кубок Дэвиса и Итоговый я ещё не выигрывал». Карлос Алькарас — о целях на сезон-2026

Первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас рассказал о своих целях на текущий сезон. Спортсмен считает, что сложно выбрать между «РГ», Итоговым чемпионатом АТР и Кубком Дэвиса в плане важности.

«Ролан Гаррос» всегда будет особенным. Но расставить эти турниры по значимости сложно. Я дважды выигрывал в Париже, но этого никогда не достаточно. Кубок Дэвиса и Итоговый турнир я ещё не выигрывал. Все три — важнейшие цели. Хочу добиваться нового, но не могу составить рейтинг того, чего хочу больше», — приводит слова Алькараса Marca.

Ранее Алькарас выиграл Открытый чемпионат Австралии — 2026, победив в финале Новака Джоковича.