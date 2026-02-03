Скидки
Теннис

Карлос Алькарас рассказал о значимости своего тренера Самуэля Лопеса

Карлос Алькарас и Самуэль Лопес
Первый номер мирового рейтинга из Испании Карлос Алькарас высказался о своём тренере Самуэле Лопесе. Он поделился подробностями взаимоотношений внутри команды испанца.

«Я знаю, на что способен Самуэль, сколько он работал всю жизнь, как мы говорим, «долбил камень». Он отличный тренер. Когда слушаешь, как они с моим отцом обсуждают теннис и прошлые годы, понимаешь, насколько они оба этим живут. То, что отец и Самуэль были здесь, для меня очень важно», — приводит слова Алькараса Marca.

Ранее Алькарас выиграл Открытый чемпионат Австралии — 2026, победив в финале сербского теннисиста Новака Джоковича.

Новости. Теннис
