Карлос Алькарас не исключил вероятность очередной перемены в своём внешнем виде

Карлос Алькарас не исключил вероятность очередной перемены в своём внешнем виде
Карлос Алькарас
Комментарии

Первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас высказался о значимости своего старшего брата Альваро. Он также не стал исключать вероятность новой стрижки, которая ранее случалась благодаря брату.

— Вы говорили, что ваш брат Альваро получит более заметную роль. Уже понятно, когда он дебютирует в роли второго тренера?
— Пока нет. Не знаем, на каких турнирах он будет со мной, а на какие Самуэль поедет один. Понятно, что Самуэль будет рядом в 80% случаев или даже чаще, на самых важных турнирах. Иногда брат будет ездить один. Где именно — пока неизвестно. Как однажды сказал один человек: «Планы существуют, чтобы их менять».

— «Магические руки» старшего брата снова возьмутся за вашу причёску?
— Наверняка. Такое уже случалось, например, перед US Open. Я доверяю ему на 100%, даже если иногда он устраивает мне «катастрофу». Он всегда рядом с улыбкой и машинкой для стрижки, — приводит слова Алькараса Marca.

Ранее Алькарас выиграл Открытый чемпионат Австралии — 2026, победив в финале сербского теннисиста Новака Джоковича.

