«Он тоже это заметил». Алькарас поделился деталями разговора с Надалем на Australian Open

Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас и 22-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль пообщались после финала Открытого чемпионата Австралии — 2026. Надаль заметил, что его соотечественник нервно начал встречу с Новаком Джоковичем.
— Вы встретились с Рафаэлем Надалем после финала на Rod Laver Arena. О чём говорили?
— Он поздравил меня, немного поговорили о матче. О том, как хорошо начал Новак, как тяжело было играть. Я сказал, что неудачно начал тактически и играл слишком прямолинейно. Он сказал, что тоже это заметил. Поговорили недолго. У меня были свои дела, он уже уходил. Но момент был особенный: обнять Рафу с трофеем в руках — это что-то невероятное, — приводит слова Алькараса Marca.
Финал в Мельбурне в итоге завершился со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 в пользу Карлоса Алькараса.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
- 3 февраля 2026
-
12:51
-
12:49
-
12:17
-
12:01
-
11:50
-
11:13
-
10:59
-
10:23
-
10:13
-
10:00
-
09:52
-
09:52
-
09:33
-
00:05
- 2 февраля 2026
-
23:32
-
23:29
-
22:51
-
22:36
-
21:50
-
21:05
-
20:27
-
19:59
-
19:21
-
18:56
-
17:49
-
17:28
-
16:41
-
14:50
-
14:41
-
14:29
-
13:52
-
13:21
-
13:05
-
12:57
-
12:24