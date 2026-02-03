Скидки
Главная Теннис Новости

«Он тоже это заметил». Алькарас поделился деталями разговора с Надалем на Australian Open

Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль
Комментарии

Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас и 22-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль пообщались после финала Открытого чемпионата Австралии — 2026. Надаль заметил, что его соотечественник нервно начал встречу с Новаком Джоковичем.

— Вы встретились с Рафаэлем Надалем после финала на Rod Laver Arena. О чём говорили?
— Он поздравил меня, немного поговорили о матче. О том, как хорошо начал Новак, как тяжело было играть. Я сказал, что неудачно начал тактически и играл слишком прямолинейно. Он сказал, что тоже это заметил. Поговорили недолго. У меня были свои дела, он уже уходил. Но момент был особенный: обнять Рафу с трофеем в руках — это что-то невероятное, — приводит слова Алькараса Marca.

Финал в Мельбурне в итоге завершился со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 в пользу Карлоса Алькараса.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
