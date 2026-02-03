Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас оценил, насколько близко от него по достижениям «Большая тройка»

Алькарас оценил, насколько близко от него по достижениям «Большая тройка»
Карлос Алькарас
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас сравнил свои достижения с представителями «Большой тройки», в которую входят Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. До их уровня ему ещё далеко, считает испанец.

— Чтобы стать легендой, нужно давать болельщикам нечто особенное. Не считаете, что уже делаете это?
— Думаю, да, по крайней мере, я слышал такое. Мы стараемся дать людям то, к чему они не привыкли. Речь не только о титулах и победах, а о другом взгляде на теннис. Многие привыкли видеть игру определённым образом, а я хочу дать им что-то новое. Чтобы даже те, кому теннис казался скучным, могли им увлечься. Это мой способ понимать и проживать теннис. Но для статуса легенды нужно делать это на протяжении многих лет.

— Вы самый молодой №1 в истории и самый юный игрок, собравший карьерный «Шлем» и семь мэйджоров. Можете ли уже сесть за стол «Большой тройки»?
— Нет, даже близко. Смогу сказать, что нахожусь за одним столом с ними, только если проведу карьеру длиной в 20-22 года и буду выигрывать крупнейшие титулы сезон за сезоном. Это моя цель. Я устанавливаю красивые рекорды, но то, чего добились эти трое, почти невозможно повторить. Нужно много лет, чтобы приблизиться к ним. Сейчас я даже не рядом, — приводит слова Алькараса Marca.

Материалы по теме
«Кубок Дэвиса и Итоговый я ещё не выигрывал». Карлос Алькарас — о целях на сезон-2026
Карлос Алькарас не исключил вероятность очередной перемены в своём внешнем виде
«Он тоже это заметил». Алькарас поделился деталями разговора с Надалем на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android