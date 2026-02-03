Алькарас оценил, насколько близко от него по достижениям «Большая тройка»

Испанский теннисист Карлос Алькарас сравнил свои достижения с представителями «Большой тройки», в которую входят Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. До их уровня ему ещё далеко, считает испанец.

— Чтобы стать легендой, нужно давать болельщикам нечто особенное. Не считаете, что уже делаете это?

— Думаю, да, по крайней мере, я слышал такое. Мы стараемся дать людям то, к чему они не привыкли. Речь не только о титулах и победах, а о другом взгляде на теннис. Многие привыкли видеть игру определённым образом, а я хочу дать им что-то новое. Чтобы даже те, кому теннис казался скучным, могли им увлечься. Это мой способ понимать и проживать теннис. Но для статуса легенды нужно делать это на протяжении многих лет.

— Вы самый молодой №1 в истории и самый юный игрок, собравший карьерный «Шлем» и семь мэйджоров. Можете ли уже сесть за стол «Большой тройки»?

— Нет, даже близко. Смогу сказать, что нахожусь за одним столом с ними, только если проведу карьеру длиной в 20-22 года и буду выигрывать крупнейшие титулы сезон за сезоном. Это моя цель. Я устанавливаю красивые рекорды, но то, чего добились эти трое, почти невозможно повторить. Нужно много лет, чтобы приблизиться к ним. Сейчас я даже не рядом, — приводит слова Алькараса Marca.