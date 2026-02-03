Алькарас — Джокович — самый просматриваемый мужской финал АО за последние девять лет
Финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2026 стал самым просматриваемым за последние девять лет, сообщает пресс-служба соревнований. В матче за титул первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Отметим, что Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Счёт личных встреч между Алькарасом и Джоковичем стал 5-5 (3-2 на харде в пользу Джоковича). По итогам победы на Открытом чемпионате Австралии — 2026 Алькарас завоевал свой седьмой титул «Большого шлема». Он стал самым молодым теннисистом (22 года 272 дня), собравшим карьерный «Шлем».
