Алькарас — Джокович — самый просматриваемый мужской финал АО за последние девять лет

Финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2026 стал самым просматриваемым за последние девять лет, сообщает пресс-служба соревнований. В матче за титул первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Отметим, что Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Счёт личных встреч между Алькарасом и Джоковичем стал 5-5 (3-2 на харде в пользу Джоковича). По итогам победы на Открытом чемпионате Австралии — 2026 Алькарас завоевал свой седьмой титул «Большого шлема». Он стал самым молодым теннисистом (22 года 272 дня), собравшим карьерный «Шлем».

Алькарас, Джокович и ещё 7 легенд: составляем рейтинг обладателей карьерного «Шлема»
Рейтинг
Алькарас, Джокович и ещё 7 легенд: составляем рейтинг обладателей карьерного «Шлема»
