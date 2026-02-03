Алькарас — Джокович — самый просматриваемый мужской финал АО за последние девять лет

Финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2026 стал самым просматриваемым за последние девять лет, сообщает пресс-служба соревнований. В матче за титул первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Отметим, что Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии.

Счёт личных встреч между Алькарасом и Джоковичем стал 5-5 (3-2 на харде в пользу Джоковича). По итогам победы на Открытом чемпионате Австралии — 2026 Алькарас завоевал свой седьмой титул «Большого шлема». Он стал самым молодым теннисистом (22 года 272 дня), собравшим карьерный «Шлем».