Украинка Олейникова вышла в 1/4 финала турнира в Клуж-Напоке, обыграв венгерку Бондарь

Украинская теннисистка 91-я ракетка мира Александра Олейникова одержала победу во втором круге турнира WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Со счётом 6:4, 6:4 она обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь.

Матч длился 1 час 28 минут. За это время Олейникова реализовала три брейк-пойнта из четырёх возможных, не выполнила ни одной подачи навылет и допустила одну двойную ошибку. Бондарь удалось выполнить четыре эйса, реализовать один брейк-пойнт из трёх и не допустить ни одной двойной ошибки.

Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является Анастасия Потапова, которая год назад обыграла Лючию Бронцетти.