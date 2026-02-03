Скидки
Главная Теннис Новости

Александра Олейникова — Анна Бондарь, результат матча 3 февраля 2026, счет 2:0, второй круг турнира WTA-250 в Клуж-Напоке

Украинка Олейникова вышла в 1/4 финала турнира в Клуж-Напоке, обыграв венгерку Бондарь
Александра Олейникова
Комментарии

Украинская теннисистка 91-я ракетка мира Александра Олейникова одержала победу во втором круге турнира WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Со счётом 6:4, 6:4 она обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь.

Клуж-Напока. 2-й круг
03 февраля 2026, вторник. 12:10 МСК
Александра Олейникова
91
Украина
Александра Олейникова
А. Олейникова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Анна Бондарь
64
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь

Матч длился 1 час 28 минут. За это время Олейникова реализовала три брейк-пойнта из четырёх возможных, не выполнила ни одной подачи навылет и допустила одну двойную ошибку. Бондарь удалось выполнить четыре эйса, реализовать один брейк-пойнт из трёх и не допустить ни одной двойной ошибки.

Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является Анастасия Потапова, которая год назад обыграла Лючию Бронцетти.

Новости. Теннис
