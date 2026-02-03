Украинка Олейникова вышла в 1/4 финала турнира в Клуж-Напоке, обыграв венгерку Бондарь
Украинская теннисистка 91-я ракетка мира Александра Олейникова одержала победу во втором круге турнира WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Со счётом 6:4, 6:4 она обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь.
Клуж-Напока. 2-й круг
03 февраля 2026, вторник. 12:10 МСК
91
Александра Олейникова
А. Олейникова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
64
Анна Бондарь
А. Бондарь
Матч длился 1 час 28 минут. За это время Олейникова реализовала три брейк-пойнта из четырёх возможных, не выполнила ни одной подачи навылет и допустила одну двойную ошибку. Бондарь удалось выполнить четыре эйса, реализовать один брейк-пойнт из трёх и не допустить ни одной двойной ошибки.
Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является Анастасия Потапова, которая год назад обыграла Лючию Бронцетти.
Комментарии
