Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира в Клуж-Напоке, одолев Бронцетти

Экс-россиянка, а ныне представительница Австрии, Анастасия Потапова (58-я ракетка мира) одержала победу над соперницей из Италии Лючией Бронцетти (110-й номер рейтинга) в первом круге турнира WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Счёт — 5:7, 6:4, 7:5 в пользу представительницы Австрии. Спортсменки сражались друг против друга в финале этого турнира в прошлом году. Тогда сильнее тоже была Потапова.

Матч длился 2 часа 42 минут. За это время Потапова реализовала пять брейк-пойнтов из шести возможных, выполнила две подачи навылет и допустила восемь двойных ошибок. Бронцетти удалось выполнить восемь эйсов, реализовать 5 брейк-пойнтов из 20. Она также допустила три двойные ошибки.

Во втором круге соревнований в Румынии Анастасия Потапова сыграет с российской теннисисткой Анастасией Захаровой.