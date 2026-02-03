Скидки
Анастасия Потапова — Лючия Бронцетти, результат матча 3 февраля 2026, счет 2:1, второй круг турнира WTA-250 в Клуж-Напоке

Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира в Клуж-Напоке, одолев Бронцетти
Анастасия Потапова
Комментарии

Экс-россиянка, а ныне представительница Австрии, Анастасия Потапова (58-я ракетка мира) одержала победу над соперницей из Италии Лючией Бронцетти (110-й номер рейтинга) в первом круге турнира WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Счёт — 5:7, 6:4, 7:5 в пользу представительницы Австрии. Спортсменки сражались друг против друга в финале этого турнира в прошлом году. Тогда сильнее тоже была Потапова.

Клуж-Напока. 1-й круг
03 февраля 2026, вторник. 12:10 МСК
Анастасия Потапова
58
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7
7 		4 5
         
Лючия Бронцетти
110
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

Матч длился 2 часа 42 минут. За это время Потапова реализовала пять брейк-пойнтов из шести возможных, выполнила две подачи навылет и допустила восемь двойных ошибок. Бронцетти удалось выполнить восемь эйсов, реализовать 5 брейк-пойнтов из 20. Она также допустила три двойные ошибки.

Во втором круге соревнований в Румынии Анастасия Потапова сыграет с российской теннисисткой Анастасией Захаровой.

Календарь турнира в Клуж-Напоке
Сетка турнира в Клуж-Напоке
