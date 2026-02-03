Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг турнира WTA-500 в Абу-Даби
18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг турнира WTA-500 в Абу-Даби. В матче второго круга она обыграла Джаниче Чен из Индонезии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Абу-Даби. 2-й круг
03 февраля 2026, вторник. 12:10 МСК
18
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
47
Джаниче Чен
Д. Чен
Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За время матча Самсонова выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Её соперница сделала в игре три эйса, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух.
Турнир в Абу-Даби проходит с 1 по 7 февраля. Действующей победительницей соревнований является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.
