18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг турнира WTA-500 в Абу-Даби. В матче второго круга она обыграла Джаниче Чен из Индонезии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За время матча Самсонова выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Её соперница сделала в игре три эйса, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух.

Турнир в Абу-Даби проходит с 1 по 7 февраля. Действующей победительницей соревнований является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.