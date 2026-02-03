Скидки
Людмила Самсонова — Джаниче Чен, результат матча 3 февраля 2026, счет 2:0, 2-й круг WTA-500 в Абу-Даби

Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг турнира WTA-500 в Абу-Даби
Комментарии

18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг турнира WTA-500 в Абу-Даби. В матче второго круга она обыграла Джаниче Чен из Индонезии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Абу-Даби. 2-й круг
03 февраля 2026, вторник. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Джаниче Чен
47
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За время матча Самсонова выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Её соперница сделала в игре три эйса, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух.

Турнир в Абу-Даби проходит с 1 по 7 февраля. Действующей победительницей соревнований является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.

