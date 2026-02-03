Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Девчонкам не завидую». Кузнецова — о пятисетовых женских матчах на Australian Open

«Девчонкам не завидую». Кузнецова — о пятисетовых женских матчах на Australian Open
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о возможном введении пятисетовых матчей на Australian Open в женском одиночном разряде.

«Увидела новость, что директор Australian Open Крейг Тайли предложил играть женщинам пять сетов на «Шлемах». Неоднозначно, конечно. Им бы сначала разобраться с графиком матчей той же вечерней сессии, начинающейся с семи часов, как они планируют два пятисетовика, например, умещать. Всё будет затягиваться, а это проблема, которая подсвечивается не первый год – никто не хочет играть до четырёх утра, приятного мало и для теннисистов, и для зрителей.

Будет много драмы и вопросов, если это предложение будет поддержано: почему именно с четвертьфиналов, например, он предлагает играть из пяти сетов, физически нужно тогда полный «Шлем» играть в одном формате. Посмотреть было бы интересно, но девчонкам не завидую», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
«Надо обсудить это с теннисистками». Директор АО предлагает женщинам играть пятисетовики
«Надо обсудить это с теннисистками». Директор АО предлагает женщинам играть пятисетовики
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android