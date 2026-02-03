«Девчонкам не завидую». Кузнецова — о пятисетовых женских матчах на Australian Open

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о возможном введении пятисетовых матчей на Australian Open в женском одиночном разряде.

«Увидела новость, что директор Australian Open Крейг Тайли предложил играть женщинам пять сетов на «Шлемах». Неоднозначно, конечно. Им бы сначала разобраться с графиком матчей той же вечерней сессии, начинающейся с семи часов, как они планируют два пятисетовика, например, умещать. Всё будет затягиваться, а это проблема, которая подсвечивается не первый год – никто не хочет играть до четырёх утра, приятного мало и для теннисистов, и для зрителей.

Будет много драмы и вопросов, если это предложение будет поддержано: почему именно с четвертьфиналов, например, он предлагает играть из пяти сетов, физически нужно тогда полный «Шлем» играть в одном формате. Посмотреть было бы интересно, но девчонкам не завидую», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.