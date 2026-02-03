Скидки
Главная Теннис Новости

Хейли Баптист — Эмма Наварро, результат матча 3 февраля 2026, счёт 2:1, второй круг; турнир WTA-500 Абу-Даби

Эмма Наварро уступила Хейли Баптист во втором круге «пятисотника» в Абу-Даби
17-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро уступила соотечественнице Хейли Баптист, занимающей 56-ю строчку, в матче второго круга турнира категории WTA-500 в Абу-Даби. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:0, 3:6.

Абу-Даби. 2-й круг
03 февраля 2026, вторник. 16:10 МСК
Хейли Баптист
56
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		0 6
6 6 		6 3
         
Эмма Наварро
17
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

По ходу поединка Наварро подала навылет три раза, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Баптист выполнила шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и сумела реализовать два брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Баптист сразится с россиянкой Людмилой Самсоновой, являющейся 18-й ракеткой мира.

Сетка турнира WTA-500 в Абу-Даби
