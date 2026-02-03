Эмма Наварро уступила Хейли Баптист во втором круге «пятисотника» в Абу-Даби

17-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро уступила соотечественнице Хейли Баптист, занимающей 56-ю строчку, в матче второго круга турнира категории WTA-500 в Абу-Даби. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:0, 3:6.

По ходу поединка Наварро подала навылет три раза, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Баптист выполнила шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и сумела реализовать два брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Баптист сразится с россиянкой Людмилой Самсоновой, являющейся 18-й ракеткой мира.