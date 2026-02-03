Александра Эала рассказала об опыте проведения тренировки с Надалем

45-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала, выпускница теннисной академии Рафаэля Надаля, рассказала об опыте тренировки с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема».

«Это было невероятно. Я впервые тренировалась с ним, и я очень нервничала, это было действительно тяжело физически. Он не играл на корте около года, а я усердно тренировалась и чувствовала, что прошла такой долгий путь.

Но это был просто потрясающий опыт, возможность впитать все эти знания. Просто сказать, что ты тренировалась с Рафой — это невероятно, однако я чувствую себя счастливой и благословлённой.

Рафа часто говорит, что важно окружать себя хорошими людьми, и я действительно думаю, что это очень хороший совет. Он говорил мне и другие вещи о моей игре, но это запомнилось больше всего», — цитирует Эалу The National.