Хуберт Хуркач проиграл 160-й ракетке мира на старте турнира ATP-250 в Монпелье
Полуфиналист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира (ныне 52-я) польский теннисист Хуберт Хуркач потерпел поражение от 160-й ракетки мира 22-летнего американца Мартина Дамма-младшего (Q) в первом круге турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Встреча теннисистов продлилась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу американца.
Монпелье. 1-й круг
03 февраля 2026, вторник. 16:45 МСК
52
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
160
Мартин Дамм-мл.
М. Дамм-мл.
В рамках поединка Хуркач 14 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Дамма 13 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Следующим соперником американца в Монпелье станет испанец Роберто Баутиста-Агут.
