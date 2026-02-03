Хуберт Хуркач проиграл 160-й ракетке мира на старте турнира ATP-250 в Монпелье

Полуфиналист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира (ныне 52-я) польский теннисист Хуберт Хуркач потерпел поражение от 160-й ракетки мира 22-летнего американца Мартина Дамма-младшего (Q) в первом круге турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Встреча теннисистов продлилась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу американца.

В рамках поединка Хуркач 14 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Дамма 13 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Следующим соперником американца в Монпелье станет испанец Роберто Баутиста-Агут.