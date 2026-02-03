Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуберт Хуркач проиграл 160-й ракетке мира на старте турнира ATP-250 в Монпелье

Хуберт Хуркач проиграл 160-й ракетке мира на старте турнира ATP-250 в Монпелье
Комментарии

Полуфиналист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира (ныне 52-я) польский теннисист Хуберт Хуркач потерпел поражение от 160-й ракетки мира 22-летнего американца Мартина Дамма-младшего (Q) в первом круге турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Встреча теннисистов продлилась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу американца.

Монпелье. 1-й круг
03 февраля 2026, вторник. 16:45 МСК
Хуберт Хуркач
52
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		6
         
Мартин Дамм-мл.
160
США
Мартин Дамм-мл.
М. Дамм-мл.

В рамках поединка Хуркач 14 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Дамма 13 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Следующим соперником американца в Монпелье станет испанец Роберто Баутиста-Агут.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android