Эала поделилась, как восприняла свой карьерный взлёт после триумфа в Майами

45-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала рассказала, как отнеслась к резкому взлёту в своей карьере после того, как в 2025 году дошла до полуфинала «тысячника» в Майами, обыграв Игу Швёнтек, а на старте сезона-2026 достигла полуфинала турнира WTA-250 в Окленде и вошла в топ-50 лучших теннисисток мира.

«Конечно, мой взлёт в Майами был довольно внезапным, но после этого я двигалась шаг за шагом, и ничего резкого не происходило. Поэтому я постепенно привыкла к определённым изменениям, связанным с попаданием в топ-100, и думаю, что в начале этого сезона ситуация похожая — люди и внимание, которое я получаю. Поэтому я стараюсь двигаться шаг за шагом. Стараюсь напоминать себе, что работа есть работа и всё это было бы невозможно, если бы я не работала усердно», — приводит слова Эалы The National.