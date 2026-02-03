Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эала поделилась, как восприняла свой карьерный взлёт после триумфа в Майами

Эала поделилась, как восприняла свой карьерный взлёт после триумфа в Майами
Комментарии

45-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала рассказала, как отнеслась к резкому взлёту в своей карьере после того, как в 2025 году дошла до полуфинала «тысячника» в Майами, обыграв Игу Швёнтек, а на старте сезона-2026 достигла полуфинала турнира WTA-250 в Окленде и вошла в топ-50 лучших теннисисток мира.

«Конечно, мой взлёт в Майами был довольно внезапным, но после этого я двигалась шаг за шагом, и ничего резкого не происходило. Поэтому я постепенно привыкла к определённым изменениям, связанным с попаданием в топ-100, и думаю, что в начале этого сезона ситуация похожая — люди и внимание, которое я получаю. Поэтому я стараюсь двигаться шаг за шагом. Стараюсь напоминать себе, что работа есть работа и всё это было бы невозможно, если бы я не работала усердно», — приводит слова Эалы The National.

Материалы по теме
Александра Эала рассказала об опыте проведения тренировки с Надалем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android