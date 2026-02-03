Скидки
Главная Теннис Новости

«Ты что издеваешься?» Джон Макинрой накричал на фаната в аэропорту Мельбурна

Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой стал участником неприятного инцидента, когда вылетал из Мельбурна в США после работы комментатором на Australian Open – 2026.

По приезде в аэропорт Макинрой начал выгружать свои сумки из автомобиля. В этот момент к нему подошёл, предположительно, подросток, который попросил об автографе. «Не сейчас, чувак», — ответил на просьбу Макинрой. Однако юноша не смирился с отказом и снова спросил Макинроя: «Можно сфотографироваться?»

Вновь получив отказ, фанат заявил, что Джон – один из его «героев», и предложил помочь ему донести багаж. «Ты должен держаться от меня подальше, хорошо?» — ответил на это легенда тенниса.

По пути молодой человек продолжал преследовать теннисиста, несмотря на просьбы сотрудников аэропорта прекратить это и уважать личное пространство человека. Однако юноша продолжил настаивать на автографе. В момент, когда фанат максимально приблизился, Макинрой не сдержался и закричал: «Прекратите! Стоп! Боже мой. Ты что издеваешься? Идите на ***!».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео инцидента с участием Макинроя и фаната.

