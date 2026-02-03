Украинка Олейникова не пожала руку Бондарь из-за её участия в выставочном турнире в России

91-я ракетка мира украинская теннисистка Александра Олейникова не стала пожимать руку венгерке Анне Бондарь (64-й номер мирового рейтинга) после их матча во втором круге турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Украинка выиграла встречу со счётом 6:4, 6:4.

Олейникова ещё до матча с Бондарь сообщила, что не собирается делать с соперницей совместное фото и пожимать руку у сетки (традиционный жест взаимоуважения в теннисе).

Фото: скриншот из трансляции

Олейникова обосновала своё решение тем, что Бондарь в декабре 2022 года принимала участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в России.

«Речь идёт о гуманности, человеческом достоинстве и базовых человеческих ценностях. Я не могу игнорировать это. Мировое теннисное сообщество не должно игнорировать это. Болельщики не должны забывать об этом. Вот почему я не могу заставить себя сфотографироваться или пожать руку человеку, который получил призовые из источников, напрямую связанных с происходящим на Украине.

Я допускаю возможность того, что Анна совершила ошибку, когда приняла это решение, хотя оно было чрезвычайно серьёзным. Я была бы готова пожать ей руку в будущем, если она публично признает эту ошибку, извинится перед украинским народом…» — приводит слова Олейниковой «Большой теннис Украины».