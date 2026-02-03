Скидки
Главная Теннис Новости

Хачанов сыграет со Зверевым в парном разряде турнира ATP-500 в Роттердаме

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сыграет вместе с чемпионом Игр-2020, четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым в парном разряде турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Также из интересных участников парного разряда турнира в Роттердаме стоит отметить:

Александр Бублик (Казахстан)/Хуберт Хуркач (Польша);
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)/Таллон Грикспор (Нидерланды);
Симоне Болелли (Италия)/Андреа Вавассори (Италия).

Турнир в Роттердаме пройдёт с 9 по 15 февраля. Отметим, что в прошлом году соревнования парников выиграли именно Болелли и Вавассори.

