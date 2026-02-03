Фото Елены Рыбакиной появилось на одном из билбордов в Казахстане после её победы на AO
Поделиться
Фото третьей ракетки мира, казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной появилось на одном из билбордов в Казахстане после победы спортсменки на турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026. Финальный матч в женском одиночном разряде прошёл в минувшую субботу, 31 января.
В заключительной встрече Рыбакина обыграла первую ракетку мира представительницу Беларуси Арину Соболенко.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Титул победительницы Australian Open — 2026 стал для казахстанки вторым среди турниров «Большого шлема». В 2022 году Елена брала Уимблдон.
После победы на турнире Рыбакину также официально поздравил президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
Комментарии
- 4 февраля 2026
-
00:09
-
00:05
- 3 февраля 2026
-
23:30
-
23:27
-
23:15
-
23:09
-
21:58
-
21:48
-
21:33
-
21:09
-
20:13
-
19:24
-
18:25
-
16:24
-
14:53
-
13:49
-
13:36
-
12:51
-
12:49
-
12:17
-
12:01
-
11:50
-
11:13
-
10:59
-
10:23
-
10:13
-
10:00
-
09:52
-
09:52
-
09:33
-
00:05
- 2 февраля 2026
-
23:32
-
23:29
-
22:51
-
22:36