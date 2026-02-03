Фото Елены Рыбакиной появилось на одном из билбордов в Казахстане после её победы на AO

Фото третьей ракетки мира, казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной появилось на одном из билбордов в Казахстане после победы спортсменки на турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026. Финальный матч в женском одиночном разряде прошёл в минувшую субботу, 31 января.

В заключительной встрече Рыбакина обыграла первую ракетку мира представительницу Беларуси Арину Соболенко.

Титул победительницы Australian Open — 2026 стал для казахстанки вторым среди турниров «Большого шлема». В 2022 году Елена брала Уимблдон.

После победы на турнире Рыбакину также официально поздравил президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.