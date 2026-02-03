Аванесян в двух сетах уступила Алисии Паркс во втором круге турнира WTA-250 в Остраве

169-я ракетка мира армянская, а ранее российская теннисистка Элина Аванесян в двух сетах проиграла сопернице из США Алисии Паркс, занимающей в рейтинге WTA 85-е место, во втором круге турнира категории WTA-250 в Остраве (Чехия). Встреча продлилась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 4:6, 2:6.

По ходу матча Аванесян ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. Паркс выполнила девять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Далее Паркс сразится с соотечественницей Кэти Волынец (56-я ракетка мира).