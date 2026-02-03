Скидки
Главная Теннис Новости

Аванесян в двух сетах уступила Алисии Паркс во втором круге турнира WTA-250 в Остраве

Комментарии

169-я ракетка мира армянская, а ранее российская теннисистка Элина Аванесян в двух сетах проиграла сопернице из США Алисии Паркс, занимающей в рейтинге WTA 85-е место, во втором круге турнира категории WTA-250 в Остраве (Чехия). Встреча продлилась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 4:6, 2:6.

Острава. 2-й круг
03 февраля 2026, вторник. 22:05 МСК
Алисия Паркс
85
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Элина Аванесян
169
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян

По ходу матча Аванесян ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. Паркс выполнила девять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Далее Паркс сразится с соотечественницей Кэти Волынец (56-я ракетка мира).

Сетка турнира WTA-250 в Остраве
