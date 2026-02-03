Аванесян в двух сетах уступила Алисии Паркс во втором круге турнира WTA-250 в Остраве
Поделиться
169-я ракетка мира армянская, а ранее российская теннисистка Элина Аванесян в двух сетах проиграла сопернице из США Алисии Паркс, занимающей в рейтинге WTA 85-е место, во втором круге турнира категории WTA-250 в Остраве (Чехия). Встреча продлилась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 4:6, 2:6.
Острава. 2-й круг
03 февраля 2026, вторник. 22:05 МСК
85
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
169
Элина Аванесян
Э. Аванесян
По ходу матча Аванесян ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. Паркс выполнила девять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.
Далее Паркс сразится с соотечественницей Кэти Волынец (56-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 4 февраля 2026
-
00:09
-
00:05
- 3 февраля 2026
-
23:30
-
23:27
-
23:15
-
23:09
-
21:58
-
21:48
-
21:33
-
21:09
-
20:13
-
19:24
-
18:25
-
16:24
-
14:53
-
13:49
-
13:36
-
12:51
-
12:49
-
12:17
-
12:01
-
11:50
-
11:13
-
10:59
-
10:23
-
10:13
-
10:00
-
09:52
-
09:52
-
09:33
-
00:05
- 2 февраля 2026
-
23:32
-
23:29
-
22:51
-
22:36