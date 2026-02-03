42-я ракетка мира, 21-летний французский теннисист Артюр Фис провёл и выиграл первый матч с августа 2025 года.

Это произошло на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В матче первого круга Фис (6) со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:2 одолел 56-ю ракетку мира соотечественника Валентена Руае. Поединок французов продлился 2 часа 35 минут. В его рамках Фис 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Руае 14 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из единственного заработанного.

Фис взял паузу в выступлениях после «Мастерса» в Торонто в августе. У юного игрока был диагностирован стрессовый перелом в поясничном отделе.