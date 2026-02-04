«За кулисами». Карлос Алькарас показал свои забавные фото с Australian Open — 2026

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал на своей странице в соцсети закулисные фотографии со своего победного выступления на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

«Четыре из четырёх (имеет в виду карьерный «Шлем». – Прим. «Чемпионата»). За кулисами», — подписал пост Алькарас.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

В финале Australian Open — 2026 Алькарас обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) и завоевал карьерный «Шлем».

Алькарас сравнялся по количеству побед на турнирах «Большого шлема» с американцем Джоном Макинроем и шведом Матсом Виландером. В Открытой эре больше «Шлемов» в карьере завоевали Андре Агасси, Иван Лендл, Джимми Коннорс (все — по восемь), Бьорн Борг (11), Пит Сампрас (14), Роджер Федерер (20), Рафаэль Надаль (22), Новак Джокович (24).