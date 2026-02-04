Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«За кулисами». Карлос Алькарас показал свои забавные фото с Australian Open — 2026

«За кулисами». Карлос Алькарас показал свои забавные фото с Australian Open — 2026
Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал на своей странице в соцсети закулисные фотографии со своего победного выступления на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

«Четыре из четырёх (имеет в виду карьерный «Шлем». – Прим. «Чемпионата»). За кулисами», — подписал пост Алькарас.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

В финале Australian Open — 2026 Алькарас обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) и завоевал карьерный «Шлем».

Алькарас сравнялся по количеству побед на турнирах «Большого шлема» с американцем Джоном Макинроем и шведом Матсом Виландером. В Открытой эре больше «Шлемов» в карьере завоевали Андре Агасси, Иван Лендл, Джимми Коннорс (все — по восемь), Бьорн Борг (11), Пит Сампрас (14), Роджер Федерер (20), Рафаэль Надаль (22), Новак Джокович (24).

Материалы по теме
Алькарас, Джокович и ещё 7 легенд: составляем рейтинг обладателей карьерного «Шлема»
Рейтинг
Алькарас, Джокович и ещё 7 легенд: составляем рейтинг обладателей карьерного «Шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android