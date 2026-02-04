Арина Соболенко опубликовала свежие фото в элегантном образе

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на своей странице в соцсети свежие фото в элегантном образе с блузой с бантом в кремовом цвете.

«С бантиком сверху», — подписала снимки Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии – 2026 Соболенко (1) дошла до финала, где со счётом 4:6, 6:4, 4:6 уступила чемпионке Уимблдона-2022 казахстанке Елене Рыбакиной (5).

После Australian Open Соболенко планирует принять участие в турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар), который пройдёт с 8 по 14 февраля. Арина выигрывала его в 2020 году.