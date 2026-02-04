Петрова: у Андреевой были все возможности пройти дальше на Australian Open

Бывшая третья ракетка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде Надежда Петрова высказалась о выступлении соотечественницы Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Австралии – 2026. Россиянка дошла до 1/8 финала, где со счётом 2:6, 4:6 проиграла украинке Элине Свитолиной.

«В этот раз у Мирры были все возможности пройти дальше. Я была уверена, что она переиграет Свитолину. Мирра окрепла, стала физически сильнее. Казалось, что должна была переиграть Свитолину за счёт своей мощи и скорости. К сожалению, не вышло. Может, из-за того, что было выиграно семь матчей подряд в Австралии. Возможно, накопилась игровая усталость. Ожидала увидеть Мирру против Соболенко», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

