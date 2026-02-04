Скидки
Петрова: у Андреевой были все возможности пройти дальше на Australian Open

Петрова: у Андреевой были все возможности пройти дальше на Australian Open
Бывшая третья ракетка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде Надежда Петрова высказалась о выступлении соотечественницы Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Австралии – 2026. Россиянка дошла до 1/8 финала, где со счётом 2:6, 4:6 проиграла украинке Элине Свитолиной.

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«В этот раз у Мирры были все возможности пройти дальше. Я была уверена, что она переиграет Свитолину. Мирра окрепла, стала физически сильнее. Казалось, что должна была переиграть Свитолину за счёт своей мощи и скорости. К сожалению, не вышло. Может, из-за того, что было выиграно семь матчей подряд в Австралии. Возможно, накопилась игровая усталость. Ожидала увидеть Мирру против Соболенко», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полное интервью с Надеждой Петровой выйдет на «Чемпионате» сегодня, 4 февраля, в 13:00 мск.

