Надежда Петрова оценила шансы Мирры Андреевой выиграть титул на «Шлеме» в этом сезоне

Бывшая третья ракетка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде Надежда Петрова оценила шансы серебряного призёра Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмой ракетки мира 18-летней россиянки Мирры Андреевой выиграть титул на турнире «Большого шлема» в 2026 году.

— Виден ли у Мирры потенциал для титула на турнире «Большого шлема» уже в этом сезоне?

— У неё есть и потенциал, и арсенал ударов, и хорошее передвижение по корту. Надо ещё чуточку повзрослеть, стать увереннее, понаглее на корте и ориентироваться на атакующий теннис, — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

