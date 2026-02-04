Александрова — Ястремская: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира WTA-500

Сегодня, 4 февраля, на хардовых кортах Абу-Даби (ОАЭ) продолжится турнир категории WTA-500. В матче второго круга сразятся россиянка Екатерина Александрова, являющаяся 11-й ракеткой мира, и украинская спортсменка Даяна Ястремская, занимающая в рейтинге WTA 43-е место.

Матч начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между Александровой и Ястремской.

Счёт личных встреч теннисисток — 2-1 в пользу Александровой. Последний раз россиянка одерживала победу над Ястремской в финале «пятисотника» в Линце в 2025 году (6:2, 3:6, 7:5).

Действующей победительницей турнира является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.