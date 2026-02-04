Пресс-служба Australian Open: Андреева твёрдо нацелена на завоевание трофея на ТБШ

Пресс-служба Australian Open опубликовала список из 10 предсказаний на сезон-2026 на своём официальном сайте. В статье была упомянута 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, от которой ожидают прорыва на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Три подряд четвёртых раунда в Мельбурне — это то, о чём большинство 18-летних игроков могут только мечтать, но для самой выдающейся юной теннисистки тура планка стоит выше.

Дебютировав в топ-10 год назад, Мирра Андреева твёрдо нацелена на прорыв и завоевание трофея на турнире «Большого шлема».

«Ролан Гаррос» быстро становится для неё самым стабильным турниром Большого шлема с тех пор, как два года назад она впервые вышла в полуфинал, а в прошлом году — в четвертьфинал. В этом году полуфинал или выход в финал в Городе огней — её главная цель», — пишет пресс-служба турнира.