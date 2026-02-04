Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Петрова рассказала, надо ли Мирре Андреевой что-то менять в игре

Петрова рассказала, надо ли Мирре Андреевой что-то менять в игре
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде Надежда Петрова считает, что серебряному призёру Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмой ракетке мира 18-летней россиянке Мирре Андреевой не стоит ничего менять в игре после старта текущего сезона-2026.

«Нет. Сезон только начался. Уверена, что они командой работают над определённым стилем и вещами, которые она должна делать в матчах. Не сразу получается всё перенести в игру. Но с каждым матчем происходят улучшения. Мирра и сама учится на своих ошибках. Это рабочий процесс», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Эксклюзив
Надежда Петрова оценила шансы Мирры Андреевой выиграть титул на «Шлеме» в этом сезоне
Материалы по теме
«У Андреевой есть потенциал, но надо стать понаглее». Российская чемпионка — об игре Мирры
Эксклюзив
«У Андреевой есть потенциал, но надо стать понаглее». Российская чемпионка — об игре Мирры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android