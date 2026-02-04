Петрова рассказала, надо ли Мирре Андреевой что-то менять в игре

Бывшая третья ракетка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде Надежда Петрова считает, что серебряному призёру Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмой ракетке мира 18-летней россиянке Мирре Андреевой не стоит ничего менять в игре после старта текущего сезона-2026.

«Нет. Сезон только начался. Уверена, что они командой работают над определённым стилем и вещами, которые она должна делать в матчах. Не сразу получается всё перенести в игру. Но с каждым матчем происходят улучшения. Мирра и сама учится на своих ошибках. Это рабочий процесс», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.