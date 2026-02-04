Скидки
Петрова: женский теннис значительно поменялся — стал силовым и очень мощным

Бывшая третья ракетка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде Надежда Петрова считает, что игра в женском туре стала более силовая, чем была раньше.

«У Мирры великолепная защита, но не против игроков, которых она должна сносить за счёт своей мощи и прессинговать. Соболенко именно это и сделала в матче со Свитолиной — не дала сопернице сыграть. Арина прессингом и обыграла. Женский теннис значительно поменялся — стал силовым и очень мощным. Перекачать кого-то, передержать и выиграть турнир невозможно», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

