Петрова: видели, как Андреева просела в конце прошлого года, но была проделана работа

Бывшая третья ракетка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде Надежда Петрова оценила прогресс в психологии 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в сезоне-2026.

— Почему Мирра не переходит к активному теннису — боится?

— Страх и мандраж присутствуют всегда. Может, это её придерживает и не даёт раскрепоститься.

— Заметен ли у неё прогресс в плане психологии?

— Уверена, она и команда делают на этом большой акцент. Мы видели, как она эмоционально просела в конце прошлого года. Тут была проделана работа. Стараются всё держать под контролем, — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.