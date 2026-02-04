Скидки
Петрова: в возрасте Андреевой сложно показывать стабильный теннис изо дня в день

Бывшая третья ракетка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде Надежда Петрова считает, что 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева нервничает по ходу матчей из-за молодости и недостаточного опыта.

«У Мирры недостаточное количество опыта, она молодой игрок. Скорее всего, нервы не из-за того, что случилась ошибка. В таком юном возрасте сложно изо дня в день показывать стабильный теннис. В прошлом матче у неё что-то получалось, а в другом этого ощущения нет. Это просто раздражение, почему нет стабильности, — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

