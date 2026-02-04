Петрова: Андрееву никто не торопит — у каждого своё время выхода на пик карьеры

Бывшая третья ракетка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде Надежда Петрова высказалась об ожиданиях относительно 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

— Стоит ли играть больше турниров, чтобы иметь практику и очки, или, наоборот, сосредоточиться на качестве?

— Мирре надо работать уже на качество. Выбирать турниры, играть, чтобы не было перегрузки на психику в первую очередь.

— Есть ли смысл стараться завоевать титул на ТБШ как можно скорее — или лучше не загонять себя раньше времени?

— Загонять себя не стоит. У каждого своё время выхода на пик карьеры. Ещё многому надо научиться, время есть. Никто Мирру не торопит. У каждого игрока индивидуальное становление, — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.