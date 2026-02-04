Петрова: верю, что Андреева может всего добиться, все задатки для этого есть

Бывшая третья ракетка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде Надежда Петрова высказалась о нестабильности в ударах 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

— Брэд Гилберт считает, что Мирре нужно чинить форхенд — она не может играть агрессивно и ошибается. Что не так с её форхендом — объясните для непосвящённых в тонкости тенниса.

— Да, на данный момент ошибается, но Соболенко тоже ошибалась, когда была в возрасте Мирры. А потом Арина нашла ключик, чтобы быть собранной и играть в корт. Не вижу технической проблемы, из-за которой Андреева не может найти корт. Всё придёт с игровой практикой. У Мирры есть всё в руках. Верю, она может всего добиться. Задатки для этого есть, — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.